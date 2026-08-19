Ausblick: TCM Group A-S Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TCM Group A-S Registered präsentiert in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,950 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TCM Group A-S Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 DKK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TCM Group A-S Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 395,0 Millionen DKK im Vergleich zu 349,1 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,10 DKK, wohingegen im Vorjahr noch 7,51 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,48 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,28 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at