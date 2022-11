Ausblick: TDCX A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TDCX A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,200 SGD. Im Vorjahresquartal waren 0,246 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll TDCX A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 171,8 Millionen SGD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TDCX A 149,6 Millionen SGD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,852 SGD je Aktie, gegenüber 0,815 SGD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 667,0 Millionen SGD. Im Vorjahr waren 557,7 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

