TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh Aktie

TDK CorpShs American Deposit.Shares repr.1 Com.Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866790 / ISIN: US8723514084

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: TDK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TDK wird am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass TDK im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,218 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,81 Milliarden USD umgesetzt.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,637 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,20 Milliarden USD, gegenüber 14,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

