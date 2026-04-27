Ausblick: TDK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TDK wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass TDK im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,76 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,31 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 606,88 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 534,26 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 103,45 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 88,10 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.471,78 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2.204,81 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at