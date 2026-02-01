TDK Aktie

TDK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857032 / ISIN: JP3538800008

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: TDK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TDK wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,74 JPY gegenüber 29,07 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 635,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 581,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 99,87 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 88,10 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.376,41 Milliarden JPY, gegenüber 2.204,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

