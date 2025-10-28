Ausblick: TE Connectivity mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TE Connectivity lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TE Connectivity die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TE Connectivity 0,900 USD je Aktie eingenommen.

TE Connectivity soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,60 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 10,33 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 17,09 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 15,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at