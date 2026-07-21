Ausblick: TE Connectivity öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TE Connectivity präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,01 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TE Connectivity einen Umsatz von 4,53 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,23 USD, gegenüber 6,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 19,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at