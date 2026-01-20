Ausblick: TE Connectivity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TE Connectivity wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 2,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.

TE Connectivity soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,52 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,74 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,19 Milliarden USD, gegenüber 17,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at