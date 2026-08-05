Ausblick: Teads gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Teads wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,225 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Teads noch -0,150 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 10,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 343,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 308,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,650 USD, gegenüber -5,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at