Ausblick: Teads zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teads lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Teads die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,205 USD. Das entspräche einem Gewinn von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,210 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,98 Prozent auf 280,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 318,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,035 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,690 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net