Ausblick: TeamLease Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TeamLease Services lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 16,92 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,83 INR je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent auf 29,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 89,31 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 83,30 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 126,55 Milliarden INR, gegenüber 117,91 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at