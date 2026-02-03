TeamLease Services Aktie

TeamLease Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AE0U / ISIN: INE985S01024

<
03.02.2026 07:01:06

Ausblick: TeamLease Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TeamLease Services präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 19,32 INR je Aktie gegenüber 16,95 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TeamLease Services in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 30,72 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 29,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 80,71 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 64,86 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 123,06 Milliarden INR, gegenüber 111,56 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

