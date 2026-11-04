TeamLease Services Aktie
WKN DE: A2AE0U / ISIN: INE985S01024
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: TeamLease Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TeamLease Services wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 16,70 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,77 Prozent erhöht. Damals waren 16,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent auf 30,71 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 89,70 INR, während im vorherigen Jahr noch 83,30 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,59 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 117,91 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
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