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WKN DE: A42DZG / ISIN: US87821B1098

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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Teamshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teamshares stellt am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,063 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 176,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,438 USD, gegenüber -0,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 654,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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