Ausblick: TeamViewer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TeamViewer präsentiert in der am 04.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,187 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 187,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,065 EUR je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 118,3 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 137,6 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,697 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,594 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 579,1 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 501,0 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at