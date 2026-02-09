TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Analysten-Erwartungen
|
09.02.2026 07:06:02
Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TeamViewer wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,150 EUR je Aktie gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll TeamViewer nach den Prognosen von 2 Analysten 193,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177,0 Millionen EUR umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,998 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 762,5 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 671,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
