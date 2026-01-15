Ausblick: Tech Mahindra präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tech Mahindra lädt am 16.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 28 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 15,55 INR. Dies würde einem Zuwachs von 40,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tech Mahindra 11,10 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten ein Plus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 141,87 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 132,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 45 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 58,81 INR, gegenüber 48,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 45 Analysten durchschnittlich auf 559,34 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 529,88 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at