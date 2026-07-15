Ausblick: Tech Mahindra präsentiert Quartalsergebnisse

Tech Mahindra wird am 16.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 17,72 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,87 INR je Aktie vermeldet.

Tech Mahindra soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154,71 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 34 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 41 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 77,30 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 54,28 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 41 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 623,88 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 568,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at