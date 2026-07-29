Ausblick: TechnipFMC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TechnipFMC äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,801 USD gegenüber 0,640 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,67 Milliarden USD gegenüber 2,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,98 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 10,63 Milliarden USD, gegenüber 9,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at