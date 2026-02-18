Ausblick: TechnipFMC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TechnipFMC gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,38 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,54 Milliarden USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD, gegenüber 1,91 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 9,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,08 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at