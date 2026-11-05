TechTarget Aktie
WKN DE: A40MZE / ISIN: US87874R3084
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: TechTarget mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TechTarget wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,47 Prozent auf 121,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TechTarget noch 122,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,270 USD im Vergleich zu -14,060 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 490,2 Millionen USD, gegenüber 486,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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