Ausblick: Teck Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Teck Resources wird am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,35 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 221,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teck Resources in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,39 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,02 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,37 CAD aus. Im Vorjahr waren 2,84 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 14,68 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 10,76 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at