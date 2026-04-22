Teck Resources Aktie
WKN: 858265 / ISIN: CA8787422044
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Teck Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Teck Resources lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Teck Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,12 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 51,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,740 CAD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,23 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 40,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,29 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,04 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,84 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,10 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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