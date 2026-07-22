Ausblick: Teck Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teck Resources gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 70,19 Prozent auf 3,44 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Teck Resources noch 2,02 Milliarden CAD umgesetzt.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,43 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,84 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,76 Milliarden CAD, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at