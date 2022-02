Ausblick: Teck Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teck Resources präsentiert in der am 24.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 2,45 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Teck Resources nach den Prognosen von 10 Analysten 4,49 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 75,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,56 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,47 CAD je Aktie, gegenüber 1,04 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 13,64 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 8,95 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

