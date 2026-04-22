Ausblick: Teck Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teck Resources präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 CAD gegenüber 0,740 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Teck Resources 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,26 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 42,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Teck Resources 2,29 Milliarden CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,09 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,84 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,19 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at