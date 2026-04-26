TECMO KOEI HOLDINGS Aktie

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WKN DE: A0RLRP / ISIN: JP3283460008

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: TECMO KOEI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TECMO KOEI wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 52,03 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 31,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 39,47 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 10,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 33,74 Milliarden JPY gegenüber 30,58 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 104,18 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 119,14 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 87,09 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 83,15 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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