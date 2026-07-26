Ausblick: TECMO KOEI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TECMO KOEI öffnet am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 26,23 JPY aus. Im letzten Jahr hatte TECMO KOEI einen Gewinn von 19,23 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,08 Milliarden JPY – ein Plus von 22,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TECMO KOEI 14,80 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 105,48 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 131,77 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 89,19 Milliarden JPY, gegenüber 88,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at