Ausblick: TECMO KOEI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TECMO KOEI öffnet am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 15,52 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 23,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TECMO KOEI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 17,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 110,92 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 131,77 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,89 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 88,39 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at