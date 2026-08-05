Ausblick: Tecnoglass legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tecnoglass wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,527 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 263,3 Millionen USD gegenüber 255,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,72 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,10 Milliarden USD, gegenüber 983,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at