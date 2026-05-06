Ausblick: Tecnoglass stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tecnoglass stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,720 USD gegenüber 0,900 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 222,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tecnoglass für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 242,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,77 USD im Vergleich zu 3,42 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,10 Milliarden USD, gegenüber 983,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at