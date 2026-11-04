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WKN DE: A42CLL / ISIN: US87877F1030

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tecnoglass stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tecnoglass lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,586 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 284,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 983,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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