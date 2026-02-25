Ausblick: Tecnoglass stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tecnoglass gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,842 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Tecnoglass mit einem Umsatz von insgesamt 239,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,08 Prozent verringert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,78 USD im Vergleich zu 3,43 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 982,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 890,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at