WKN DE: A40BGL / ISIN: FI4000570890

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tecnotree präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tecnotree veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,452 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 EUR erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 7,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,6 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Tecnotree für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 19,0 Millionen EUR aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,802 EUR im Vergleich zu 0,500 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 71,8 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 71,6 Millionen EUR.

