Ausblick: Tecnotree zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tecnotree stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,288 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Tecnotree mit einem Umsatz von insgesamt 20,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,00 Prozent gesteigert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,736 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,500 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 73,8 Millionen EUR, gegenüber 71,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at