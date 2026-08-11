Ausblick: Tecogen gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tecogen wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,083 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tecogen in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,9 Millionen USD im Vergleich zu 7,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,237 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,300 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 27,8 Millionen USD, gegenüber 27,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at