Ausblick: Tecogen präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tecogen präsentiert in der am 10.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tecogen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 37,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,0 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,070 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 28,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,4 Millionen USD generiert wurden.

