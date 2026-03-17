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WKN DE: A114T5 / ISIN: US87876P2011

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17.03.2026 07:01:06

Ausblick: Tecogen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tecogen stellt am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,100 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,7 Millionen USD – ein Minus von 22,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tecogen 6,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,260 USD je Aktie, gegenüber -0,190 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 26,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 22,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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