Ausblick: Teekay Tankers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Teekay Tankers wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Teekay Tankers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,71 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,80 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teekay Tankers in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 300,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 232,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,25 USD je Aktie, gegenüber 10,10 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 885,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 951,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at