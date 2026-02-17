Teekay Tankers Aktie

WKN DE: A40R4Z / ISIN: BMG8726X1065

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Teekay Tankers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Teekay Tankers präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass Teekay Tankers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,68 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 30,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 180,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 258,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,82 USD, gegenüber 11,63 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 623,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- 59,50 0,85%

