Teekay Tankers Aktie
WKN DE: A40R4Z / ISIN: BMG8726X1065
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Teekay Tankers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Teekay Tankers veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 3,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,19 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Teekay Tankers in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 214,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 231,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,55 USD, gegenüber 10,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 807,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 951,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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