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WKN DE: A3DC46 / ISIN: INE011K01018

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tega Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tega Industries wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 7,40 INR je Aktie gegenüber 6,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,60 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 42,10 INR je Aktie, gegenüber 20,54 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 19,40 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 16,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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