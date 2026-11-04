Tega Industries Aktie
WKN DE: A3DC46 / ISIN: INE011K01018
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tega Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tega Industries wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 7,40 INR je Aktie gegenüber 6,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,60 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 42,10 INR je Aktie, gegenüber 20,54 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 19,40 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 16,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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