Ausblick: Tega Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tega Industries lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 10,60 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 30,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,15 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,02 Prozent auf 4,75 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 39,38 INR je Aktie, gegenüber 30,08 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 18,95 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 16,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at