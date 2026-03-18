Tejon Ranch Aktie
WKN: 864891 / ISIN: US8790801091
|
18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Tejon Ranch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tejon Ranch öffnet am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,9 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,9 Millionen USD aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,010 USD im Vergleich zu 0,100 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 42,4 Millionen USD, gegenüber 41,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tejon Ranch CoShs
|
07:01
|Ausblick: Tejon Ranch gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Tejon Ranch präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Tejon Ranch CoShs
Aktien in diesem Artikel
|Tejon Ranch CoShs
|16,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX startet stabil -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche. Der deutsche Leitindex eröffnet die Sitzung mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.