Tejon Ranch Aktie

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WKN: 864891 / ISIN: US8790801091

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Tejon Ranch gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tejon Ranch öffnet am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,9 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,9 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,010 USD im Vergleich zu 0,100 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 42,4 Millionen USD, gegenüber 41,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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