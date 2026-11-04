Tejon Ranch Aktie

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WKN: 864891 / ISIN: US8790801091

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tejon Ranch gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tejon Ranch wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,020 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 66,67 Prozent verringert. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 12,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Im Vorjahr waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 55,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 49,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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