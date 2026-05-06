Tejon Ranch Aktie
WKN: 864891 / ISIN: US8790801091
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Tejon Ranch mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tejon Ranch äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Tejon Ranch im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 8,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD im Vergleich zu 0,000 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 48,3 Millionen USD, gegenüber 49,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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