Ausblick: Tejon Ranch mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tejon Ranch äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Tejon Ranch im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 8,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD im Vergleich zu 0,000 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 48,3 Millionen USD, gegenüber 49,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at