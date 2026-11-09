Tel-Aviv Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A2PYGE / ISIN: IL0011590291

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tel-Aviv Stock Exchange gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tel-Aviv Stock Exchange veröffentlicht am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,861 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tel-Aviv Stock Exchange noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 ILS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 28,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 189,1 Millionen ILS gegenüber 147,1 Millionen ILS im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 3,45 ILS je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,97 ILS je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 755,0 Millionen ILS, gegenüber 563,5 Millionen ILS im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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