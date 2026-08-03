Tel-Aviv Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A2PYGE / ISIN: IL0011590291

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Tel-Aviv Stock Exchange zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tel-Aviv Stock Exchange wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,724 ILS aus. Im letzten Jahr hatte Tel-Aviv Stock Exchange einen Gewinn von 0,480 ILS je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 30,08 Prozent auf 177,0 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Tel-Aviv Stock Exchange noch 136,1 Millionen ILS umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 2,96 ILS, gegenüber 1,97 ILS je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 712,6 Millionen ILS, nachdem im Vorjahr 563,5 Millionen ILS generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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