TELA Bio Aktie
WKN DE: A2PUP9 / ISIN: US8723811084
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: TELA Bio gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TELA Bio stellt am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,178 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TELA Bio in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 21,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 17,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,818 USD, gegenüber -1,330 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 80,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 69,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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