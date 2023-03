Ausblick: TELA Bio legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TELA Bio präsentiert in der am 21.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass TELA Bio für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,533 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 57,47 Prozent auf 13,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TELA Bio noch 8,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,729 USD im Vergleich zu -2,300 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 43,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 29,5 Millionen USD.

